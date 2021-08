Zé Neto publica registro das férias paradisíacas e tamanho da ‘encrenca’ rouba a cena

Dupla de Cristiano, Zé Neto está curtindo as férias no México e uma das fotos da viagem vem causando nas redes sociais.

Ao lado da esposa Natália Toscano, ele compartilhou registros do cenário paradisíaco no Instagram. Mas o que chamou atenção mesmo foi o tamanho da ‘encrenca’.

Em um dos cliques, o sertanejo está sem camisa e em pé na lagoa, com a bermuda molhada marcando. Foi o assunto do momento nas redes sociais.

“Com o avanço da vacinação no país, o velho normal dá as caras. Os indícios são evidentes. Anônimos e famosos despontam em viagens, como é o caso do cantor que saiu com uma mala bem farta”, brincou um internauta.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Zé Neto (oficial) (@zenetotoscanooficial)



Em setembro do ano passado, Zé Neto já havia viralizado por compartilhar registros em momentos de férias com a esposa.

Na época, ele publicou um clique de sunga verde que causou tanto frisson que o Instagram acabou excluindo a imagem para depois permiti-la novamente.