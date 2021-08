Cãozinho faz buraco em túmulo para não sair de perto de dono que morreu

Os exemplos do companheirismo e fidelidade dos cachorros parecem não ter fim e seguem sendo vistos mundo afora.

Estes sentimentos parecem acontecer de forma natural para eles, que não se cansam de demonstrar todo o afeto que a relação humano-cachorro pode trazer.

Uma das maiores representações de todo este carinho e amor dos bichinhos foi registrada há alguns anos, mas voltou a viralizar na internet nos últimos dias.

Um vídeo mostra a atitude emocionante de um cão que não aceitou sair de pertinho do dono, mesmo após o maior dos pesares.

Depois da morte do humano, o cachorro decidiu cavar um buraco bem ao lado do túmulo e ficar por ali, para sempre continuar perto dele.

Mesmo de longe, é possível perceber a feição triste do animalzinho enquanto se aninha perto do sepulcro do velho companheiro. Confira: