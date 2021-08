Moradores a partir de 18 anos já podem se vacinar em Anápolis

A Prefeitura de Anápolis anunciou que após liberar a vacinação de adolescentes de 12 anos, inicia nesta quinta-feira (26) a imunização de pessoas com idade igual ou superior a 18 anos.

“Além disso, podem se vacinar adolescentes com comorbidades, Transtorno do Espectro Autista e grávidas com idade entre 12 e 17 anos, mediante laudo médico”, informou.

A Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) lembra que para quem não se cadastrou ainda, o site é vacina.anapolis.go.gov.br/cadastrar.

Serão sete pontos para vacinação em primeira dose e o ponto do antigo Cerest continua exclusivo para adolescentes.

Também haverá aplicação de segunda dose para pessoas que já estão na data apontada pelo cartão de vacinas, conforme o imunizante. O horário é das 08h às 16h.

Confira os locais de vacinação desta quinta-feira (26):

Primeira dose

UniEVANGÉLICA (pedestres)

Arco-Íris (pedestres)

Banco de Leite (pedestres)

Bairro de Lourdes (pedestres)

Ginásio Internacional Newton de Faria (drive-thru)

Anexo Itamaraty (drive-thru)

JK (drive-thru)

Gestantes , puérperas e adolescentes

Antigo Cerest (pedestres)

(gestantes devem apresentar relatório médico para troca de imunizante na segunda dose)

Segunda dose

AstraZeneca

Banco de Leite (pedestres)

Santa Maria de Nazareth (pedestres)

JK (drive-thru)

CMTT (drive-thru)

Pfizer (apenas quem tomou a primeira dose em Anápolis)

Bairro de Lourdes (pedestres)

UniEVANGÉLICA (pedestres)

CMTT (drive-thru)

CoronaVac

Santa Maria de Nazareth (pedestres)

Banco de Leite (pedestres)

JK (drive-thru)