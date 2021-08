No Zap, Luzimar Silva reclama de café da manhã e diz que prostitutas têm ‘mais moral que vereador’

Investigado por possível prática de rachadinha, Luzimar Silva (PMN) chamou a atenção no grupo de WhatsApp da Câmara Municipal de Anápolis nesta quarta-feira (25).

Tudo começou quando o colega dele Wederson Lopes (PSC) compartilhou a notícia sobre um vereador do interior de Minas Gerais que protestou contra a falta de pães de queijo antes da sessão plenária.

O assunto foi a deixa para Luzimar fazer a mesma reclamação e dizer que em outras épocas o café da manhã servido aos vereadores era bem farto.

“Hoje em dia retirou muita coisa”, disse ao dar início à lamúria.

Muitos como o parlamentar, vê esse ofício temporário como emprego, visão que já resultou em acréscimos de 13º e férias remuneradas a todos os 23 vereadores.

“Nois já não tem plano de saúde. Temos que colocar gasolina do próprio bolso para ver demandas longe de onde moramos (sic)”, continuou.

Além do combustível, Luzimar também não gosta de custear com o próprio bolso as coroas de flores que são enviadas a velórios diários pela cidade.

Em dado trecho do reclame, o parlamentar da região Sudoeste de Anápolis insinuou que a atual gestão da Câmara gasta dinheiro com aluguéis de prédios e não com o bem-estar dos vereadores.

“Se por no bico da caneta tamos pagando para trabalhar. Hoje uma garota de pograma tem mais moral que um vereador (sic)”, comparou.

“Nois somos chamado de corrupto ladrão vagabundos etc, a garota de coitadinha. Eu não quero isso mais para a minha vida mais não (sic)”, terminou.