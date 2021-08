Saindo de motel com a namorada, jovem é brutalmente assassinado; suspeita é uma ex

Uma ida ao motel acabou terminando em tragédia na segunda-feira (23) em Altos, município do Piauí.

O jovem Johonigelison Feitosa de Oliveira, de apenas 20 anos, saía do estabelecimento em uma motocicleta quando foi atingido na cabeça por um disparo de arma de fogo.

Ele morreu na hora e a principal suspeita é a ex-companheira, também de 20 anos que, inclusive, foi presa poucas horas depois.

A atual companheira do rapaz estava na garupa no momento do disparo e conseguiu fugir.

À Polícia Civil (PC), ela contou que a vítima estava recebendo mensagens da suspeita por toda a noite já que ela, aparentemente, não teria encarado o término recente com bons olhos.

Em determinado momento, Johonigelison teria informado à ex-namorada o lugar onde ele estava e até enviado uma foto do motel.

Com o conhecimento, a PC suspeita que a jovem tenha esperado ele sair do estabelecimento em uma moto, dirigida por outra pessoa, e então o perseguido por uns 100 metros antes de efetuar o disparo fatal.

Já na delegacia, a testemunha reconheceu a ex, que eventualmente confessou o crime e irá responder por homicídio.