Gigante farmacêutica está com vagas de nível técnico para contratar funcionários em Anápolis

Considerada uma das principais empresas farmacêuticas do segmento hospitalar no Brasil, a Blau Farmacêutica está com vagas abertas para contratar funcionários em Anápolis.

Ao todo, são 02 oportunidades para técnico de utilidades, 02 para mecânico de manutenção e 02 para eletricista de manutenção.

Para técnico de utilidades é preciso curso técnico concluído em mecânica ou eletroeletrônica, experiência com manutenção em sistemas de utilidades e conhecimento em NR10, NR13, NR33 e NR35.

Para mecânico de manutenção é necessário ter concluído ou estar cursando Técnico de Mecânica ou Técnico de Eletromecânica; ter experiência em manutenção corretiva, preventiva e preditiva; e conhecimentos em sistemas mecânicos, entre outros.

Já para eletricista de manutenção, os requisitos são ensino técnico completo em eletrônica ou eletrotécnica, experiência e conhecimentos em painéis elétricos, baixa e média tensão, máquina de embalagem, recravadeira, etc.

Interessados em fazer parte da equipe Blau Farmacêutica devem acessar o site para cadastrar o currículo e observar os benefícios ofertados para cada função.