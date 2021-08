Pancadaria em boate do Jundiaí termina com tiro e valentão desaparecido

Uma pancadaria no Terra Brasil, boate do Bairro Jundiaí, terminou com tiro e valentão desaparecido.

O caso ocorreu na madrugada deste domingo (29), antes do homem que iniciou a briga fugir do local.

Ele partiu para cima de um segurança e a Polícia Militar e o Sistema de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram chamados.

É que disseram que o valentão tinha feito disparos e ainda portava uma faca.

Mas os militares e socorristas nada, além do registro da ocorrência, puderam fazer porque ele já havia deixado a boate.

A equipe de segurança também declinou da denúncia de tiros, porém afirmou que o homem ameaçou retornar para finalizar a ‘discussão’. Todavia, ele não voltou e não foi localizado.