A boa e breve notícia para quem não está suportando o calor de Anápolis

Depois de semanas de muito calor e umidade baixa, o mês de agosto está terminando com forte possibilidade de chuva em Anápolis. É o que mostra o Climatempo.

Dados da plataforma mostram que as chances de precipitação nesta terça-feira (31) é de 90%, com ventos de até 22 km e alta probabilidade de um arco-íris.

Caso a previsão se confirme, a umidade relativa do ar deve chegar a 51%, o que poderá trazer um alívio momentâneo para população, que já vem enfrentando sensações desérticas.

E a possibilidade de chuva também se estende para a quarta-feira (1º), quando poderá cair até 7 mm de volume de água.

Depois, porém, a expectativa é que volte a fazer muito calor até meados do dia 11.

Neste período, a população deve se atentar ao máximo para os cuidados, como ingestão de alimentos leves e evitar sair em horários mais quentes, já que os termômetros podem alcançar os 36º C e a umidade chegar a 7%, considerado extremamente crítico.

Já a partir do dia 12, as temperaturas devem continuar altas, mas com registro mais frequente de chuvas.