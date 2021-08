Polícia Civil deve apurar por que placa com símbolo da suástica estava em casa do Jundiaí

Uma placa de “cuidado, cães ferozes”, localizada na frente de uma residência do Jundiaí, bairro nobre da região Central de Anápolis, tem dado o que falar.

E não por conta do aviso em si, mas sim pelos dois símbolos da suástica nazista que foram anexados na lateral da placa.

A logo foi, durante parte das décadas de 30 e 40, a representação do exército do Partido Nazista da Alemanha, comandado por Adolf Hitler.

O incessável ataque ao povo judeu, sob a defesa de uma raça ariana, resultou em um dos mais tristes momentos da história humana, o Holocausto.

Profissionais familiarizados com a gravidade do símbolo e do que ele representa, psicólogos de Anápolis foram um dos primeiros a levantar a problemática do aviso, ainda via grupos de WhatsApp.

O Portal 6 visitou o local no final da tarde desta terça-feira (31) e verificou que a placa já não está afixada no muro.

A reportagem apurou que a Polícia Civil de Anápolis está ciente do fato e dará sequência a um processo de averiguação.

Caso similar

Em 2019, um homem foi flagrado bebendo em um bar com a mesma suástica estampada no braço.

O caso aconteceu em Unaí, município do interior de Minas Gerais.

Na ocasião, ele foi abordado por policiais militares e investigado pela Polícia Civil, após grande repercussão dos veículos de imprensa.

*Colaborou Danilo Boaventura