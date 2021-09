Britney Spears, 39, diz que o pai, Jamie Spears, 69, está tentando extorquir mais dinheiro dela como condição para deixar o cargo de tutor. A informação foi divulgada nesta terça-feira (31) pelo TMZ, que teve acesso a documentos legais.

A equipe jurídica de Britney afirma que Jamie está pedindo US$ 2 milhões (cerca de R$ 10 milhões), que serão utilizados para pagar seus advogados e seu ex-gerente de negócios Tri Star. Matt Rosengart , advogado da cantora, disse que ela não será extorquida.

Britney diz que Jamie deveria renunciar agora, em vez de retardar sua saída. A cantora afirmou que, se ele não deixar o cargo, o tribunal deve suspendê-lo da tutela em 29 de setembro.

No início de agosto, Jamie Spears desistiu de ser tutor da filha, após 13 anos. Em documentos enviados ao tribunal, ele concordou em deixar o cargo que ocupa e quer trabalhar em uma transição ordenada para o novo tutor.

“Mesmo o senhor Spears sendo alvo incessante de ataques injustificados, ele não acredita que uma batalha pública com a sua filha sobre seu serviço como tutor dela seria de seu interesse”, diz os documentos.

Mesmo que tenha desistido do cargo de tutor a cantora, nos documentos Spears defende que não há motivos legais para a mudança e questiona se neste momento isso seria o melhor para a filha. “Não há, de fato, motivos reais para suspender ou remover o senhor Spears como o tutor da carreira e das propriedades”.

Britney estava travando uma batalha judicial para retirar do pai o controle de questões pessoais e comerciais da cantora. Desde 2008, Spears colocou a filha sob ordem judicial quando ela sofreu um colapso público.

A reviravolta no caso aconteceu pouco mais de um mês depois de a Justiça americana ter negado o pedido da defesa de Britney para retirar o pai da tutela. A decisão não levou em consideração o depoimento de Britney Spears quando a cantora deu um testemunho explosivo sobre o caso, em que criticou duramente seu pai e o acusou de abuso de tutela.

A decisão estava vinculada a um pedido apresentado no ano passado por Samuel Ingham, advogado da artista, para remover o pai dela da tutela. Naquela época, a juíza Brenda Penny já tinha negado suspender Jamie Spears do controle das finanças e vida da filha, embora não tenha descartado futuras petições.

Também na época, a juíza nomeou a empresa Bessemer Trust como curadora conjunta do patrimônio de Britney, como a cantora havia solicitado. Os documentos, de acordo com a Variety, apontavam exclusivamente a aprovação da empresa no acordo, e reiteravam a decisão da juíza de não remover Jamie Spears da tutela.

Documentos judiciais confidenciais publicados em junho pelo jornal The New York Times afirmam que a cantora disse a um investigador do tribunal que a tutela se tornou “uma ferramenta opressiva e controladora contra ela” desde 2016.

A controvérsia sobre o caso legal de Britney Spears ganhou um novo capítulo com o lançamento em fevereiro do documentário “Framing Britney Spears”, que relata o processo de seu colapso emocional e da nomeação de seu pai como tutor.

Após o divórcio de Kevin Federline em 2006 e de perder a custódia dos filhos no ano seguinte, paparazzis a perseguiram em vários momentos. Sob a tutela do pai, Britney Spears lançou três álbuns, participou de programas de televisão e aceitou uma residência em Las Vegas.

Mas em janeiro de 2019 ela anunciou a suspensão dos shows por tempo indeterminado.