Pandemia já tirou a vida de mais de 1.600 moradores de Anápolis, mostra Painel da Covid

Anápolis começou o mês de setembro com o registro de um só óbito por Covid-19.

Segundo o boletim informativo da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), liberado à imprensa na tarde desta quarta-feira (1º), um homem de 56 anos acabou perdendo a vida para a doença.

De acordo com as informações do Painel da Covid, mais de 1.600 moradores da cidade já tiveram o mesmo destino.

No informe epidemiológico, a pasta também comunicou 227 novos registros de contaminação entre as pessoas do município, sendo todos eles confirmados apenas nas últimas 24h.

Desde o início da pandemia, mais de 53 mil pessoas testaram positivo para o novo coronavírus em Anápolis.

A taxa de ocupação dos leitos de UTI da rede municipal de saúde voltou a cair e agora figura na casa dos 16%, mesmo percentual dos de enfermaria.