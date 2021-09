Andressa Urach, 33, revelou em vídeo publicado em seu canal no YouTube o nome do bebê que está esperando com o marido, Thiago Lopes. Porém, o que mais chamou a atenção foi como a modelo gostaria de tê-lo chamado: Bolsonaro.

Seria uma homenagem ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido). A organizadora do Miss Bumbum e do Mister Bumbum contou que o bebê só não vai se chamar assim a pedido do primogênito dela, Arthur. O jovem pediu que o irmãozinho se chame León.

“Eu queria Leão, leão da selva, mas o Thiago não deixou”, afirmou a modelo no vídeo. “[León] Significa valente como um leão, então quase ficou leãozinho.”

Urach também revelou que ela e o marido são “bolsonaristas assumidos” e comentou uma frase do marido que gerou polêmica. Ao anunciar o sexo do bebê, um menino, Lopes afirmou que não havia dado uma “fraquejada”, em referência a uma frase dita pelo presidente.

“Somos bolsonaristas assumidos”, afirmou. “O Thiago fez uma brincadeira e, no fim, nossa, algumas pessoas não entenderam. Resultado da história, falando do nome do neném, já que chegamos a este ponto, queria que se chamasse Bolsonaro.”

Em 2017, Bolsonaro disse que tinha dado uma “fraquejada” quando teve a única filha, Laura, fruto do casamento com Michelle Bolsonaro. Os outros quatro filhos, todos do sexo masculino, não seriam fruto de “fraquejada”.

Lopes afirmou que as pessoas “confundiram fraquejada com fracassada”. “Não chamei ninguém de fracassada, não disse que o sexo feminino é fracassado”, explicou. “Fraquejada foi em outro sentido.”