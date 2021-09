Grave acidente deixa jovem ferido e preso em ferragens na BR-060, em Anápolis

Atualizado às 11h50 com mais informações

Um grave acidente de trânsito foi registrado na manhã desta quinta-feira (02), na BR-060, nas proximidades do viaduto do trevo do Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA).

O Portal 6 apurou que um jovem de 21 anos estava conduzindo um carro de passeio quando perdeu o controle da direção e capotou, indo parar diretamente no canteiro central da via.

Equipes do Corpo de Bombeiros tiveram de ser acionadas às pressas para socorrer o rapaz, que acabou sofrendo um traumatismo cranioencefálico e ficando preso nas ferragens.

Os militares precisaram utilizar de técnicas especificas para conseguir tirar a vítima do veículo. Ele não sofreu outros ferimentos pelo corpo, mas estava pouco consciente por conta na pancada na cabeça.

Por conta disso, o jovem foi deixado aos cuidados de uma Unidade de Suporte Avançado (USA) do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhado para o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA).

O Portal 6 entrou em contato com a unidade, que informou que o paciente está consciente, orientado e estável.

Já o carro do jovem foi deixado na responsabilidade do pai, que compareceu na cena do acidente.