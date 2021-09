Prefeitura de Anápolis fará mutirão para antecipar aplicação da 2ª dose; saiba se você tem direito

A vacinação em Anápolis continua nesta sexta-feira (03) apenas com a segunda dose. Isso porque todas as 4 mil destinadas à primeira aplicação já foram utilizadas.

Por esse motivo, segundo a Secretária Municipal de Saúde (Semusa), a população com 18 anos ou mais deve aguardar a chegada de mais imunizantes. A situação se repete para estudantes de 12 anos, adolescentes entre 12 e 17 anos com comorbidades, gestantes e puérperas.

No sábado (04), haverá um mutirão para adiantar a vacinação de pessoas que tenham a data de retorno marcada para até o dia 13 de setembro. Os pontos de imunização serão os mesmos já usados pela Prefeitura na cidade, com exceção da Unidade de Saúde do Santa Maria de Nazareth. Veja a seguir:

AstraZeneca

Banco de Leite (pedestres)

Santa Maria de Nazareth (pedestres)

JK (drive-thru)

CMTT (drive-thru)

Ginásio Internacional Newton de Faria (drive-thru)

Anexo Itamaraty (drive-thru)

Bairro de Lourdes (pedestres)

Arco íris (drive-thru)

UniEVANGÉLICA (pedestre)

Pfizer

CMTT (drive-thru)

Bairro de Lourdes (pedestres)

Unievangelica (pedestres)

Anexo Itamaraty (drive-thru)

Ginásio Internacional Newton de Faria (drive-thru)

Arco íris (drive-thru)

Cerest ( pedestre)

CoronaVac

Santa Maria de Nazareth (pedestres)

Jk (drive-thru)

Banco de leite (pedestres)

UniEvangelica (pedestres)

Reforço

Nesta quinta-feira (02), a Semusa iniciou a aplicação a dose de reforço em idosos que vivem em abrigos de longa permanência.

Os primeiros locais visitados pelas equipes de saúde foram o “Asilo São Vicente de Paulo” e o “Lar O Caminho”. A perspectiva da Prefeitura de Anápolis é vacinar todos os idosos da cidade com mais uma dose ainda no mês de setembro.