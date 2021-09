Abertas as inscrições para programa de estágio da Brainfarma com 67 vagas

Considerada uma das maiores fabricantes de medicamentos do Brasil, a Brainfarma está com inscrições abertas para o Programa de Estágio 2022 com 67 vagas para a fábrica de Anápolis e para o centro de pesquisa e desenvolvimento de Barueri (SP).

Podem participar estudantes que estejam no penúltimo ou no último ano da graduação e tenham disponibilidade para estagiar por 30h semanais.

A seleção deverá acontecer em 03 meses, contando com etapas online, como dinâmicas, entrevistas e testes gamificados. Já o programa de estágio poderá se estender até 02 anos.

A previsão é que os estudantes recebam acompanhamento contínuo e sejam responsáveis pela criação e execução de um projeto de tema relevante para a empresa. Posteriormente, poderão ser efetivados.

As inscrições vão até o dia 30 de setembro e podem ser feitas pelo site da Cia de Talentos.

Veja as áreas com vagas no Programa de Estágio 2022 da Brainfarma

P&D, Controle de Qualidade, Garantia da Qualidade, Assuntos Regulatórios, Engenharia, Logística, Manutenção, Produção, Tecnologia Industrial, Tecnologia da Informação, Inteligência de Mercado, Planejamento e Produtividade, Assuntos Regulatórios, Pesquisa Clínica, Garantia da Qualidade, Estudos com Consumidor e Desenvolvimento de Embalagens.