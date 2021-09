Adolescente injeta mercúrio na veia para tentar se tornar um X-Men

Um adolescente, de 15 anos, injetou mercúrio nas veias inspirado em um personagem do longa X-Men.

O caso foi relatado por médicos indianos ao Centro Nacional de Informações sobre Biotecnologia (NCBI).

Segundo o documento, o garoto foi parar no hospital chegando na unidade de saúde com diversas feridas não cicatrizadas no braço esquerdo.

E um exame psiquiátrico revelou “injeção subcutânea intencional de mercúrio”, por pelo menos três vezes.

Em razão disso, o rapaz confessou ter se inspirado no longa X-Men Origens: Wolverine (2009) no qual o personagem principal tem o esqueleto revestido por uma liga de metal.

No entanto, ele esperava simular o personagem Mercúrio – que nada tem a ver com ligas metálicas e aparece em outros filmes da série.

O adolescente teve lesões cortadas por cirurgiões e recebeu enxertos de pele na região afetada.

Por sorte, deve se recuperar do trauma, uma vez que “não desenvolveu sinais clínicos de intoxicação crônica”.