GIH encontra homem que assassinou mulher na frente da filha em Anápolis

O Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) da Polícia Civil localizou, na manhã deste sábado (04), o suspeito de matar Paulyana Gomes de Lima, de 37 anos.

A informação foi confirmada ao Portal 6 pelo titular do órgão, delegado Wllisses Valentim, que também está responsável pela apuração do caso.

De acordo com o investigador, o homem já foi devidamente preso e, em breve, serão divulgados mais detalhes sobre a atuação dos agentes para capturá-lo.

Paulyana morreu na madrugada de sexta (03), depois de ter tido a casa invadida pelo ex-companheiro e ser vítima de várias facadas.

A filha dela, de 15 anos, estava na residência e, além de presenciar toda a cena, teve de sair correndo para pedir socorro para os vizinhos.

O autor, na ocasião, fugiu pela porta dos fundos e deixou a arma branca utilizada no crime jogada no chão da cozinha.

Histórico violento

De acordo com o delegado Cleiton Lobo, que esteve na cena do crime e conversou com a adolescente, a vítima estava separada do ex há cerca de um mês.

Os dois viveram juntos por 04 anos, sendo 02 em Pirenópolis e outros 02, os mais recentes, em Anápolis.

Neste período, Paulyana teria sido vítima de injúrias e ameaças, mas sempre que precisava de ajudava, desistia de representar criminalmente contra ele.