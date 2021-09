O que já se sabe sobre mulher assassinada a facadas na frente da filha em Anápolis

Em vídeo divulgado à imprensa na manhã desta sexta-feira (03), o delegado Cleiton Lobo, do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH), contou o que já se sabe sobre o assassinato de Paulyana Gomes de Lima, de 37 anos.

O investigador esteve na cena do crime e revelou ter sido chamado por volta de 04h30. Lá, todo o local já havia sido isolado pela Polícia Militar e os agentes encontraram a vítima caída dentro do quarto.

A filha da mulher, que tem 15 anos, contou que as duas estavam dormindo quando o ex-companheiro de Paulyana invadiu a residência com uma faca. O início do ataque foi imediato e a adolescente precisou sair correndo até a rua para pedir socorro para vizinhos.

Antes de fugir pelos fundos da casa, onde tem uma mata, o autor ainda deixou jogada na cozinha a arma branca utilizada para ferir a ex-esposa.

Ao levantarem informações de que o homem trabalhava em uma barbearia, policiais ainda se deslocaram até lá para tentar localizá-lo, mas o espaço estava vazio.

Agora, as equipes permanecem em diligências para tentar encontrar o suspeito, que foi devidamente identificado. Já a filha da vítima, que é a principal testemunha, está sendo ouvida pela Polícia Civil.

Histórico violento

Ainda segundo Cleiton Lobo, a adolescente, apesar da situação traumatizante, conseguiu contar que a mãe estava separada do ex há cerca de um mês.

Os dois viveram juntos por 04 anos, sendo 02 em Pirenópolis e outros 02, os mais recentes, em Anápolis.

Neste período, Paulyana teria sido vítima de injúrias e ameaças, mas sempre que precisava de ajudava, desistia de representar criminalmente contra ele.