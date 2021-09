Martha Alves, de SP – Sem poder realizar shows no Brasil devido às restrições da pandemia de Covid-19, artistas brasileiros aproveitam a reabertura nos Estados Unidos e na Europa para voltar aos palcos depois de quase um ano e meio parados.

Caetano Veloso retomou sua turnê em países da Europa com quase todos os shows com ingressos esgotados para até 11 de setembro. No mês de agosto, ele se apresentou em Hamburgo (Alemanha), Paris, Bruxelas (Bélgica) e Lisboa.

Na Bélgica, único país que não esgotou os ingressos, o espetáculo foi a céu aberto, o que permitiu dispensar o uso de máscaras. “Fazia dois anos que eu não cantava em frente ao público. E aqui ainda está mais bonito, porque está todo mundo sem máscara”, disse Caetano Veloso no encerramento de seu show.

Gusttavo Lima realizou uma série de shows do “Embaixador Tour USA 2021”, com ingressos esgotados em agosto. O cantor compartilhou vídeos e fotos dos shows, que levaram multidões aos shows em Orlando, Miami, Atlanta, Newark e Boston.

Gusttavo lotou o campo do Aeroporto Fitchburg com 15 mil pessoas na primeira edição do show “Buteco In Boston”, recorde de público de um cantor sertanejo nos Estados Unidos. O show teve duração de aproximadamente quatro horas, duas delas dedicadas à gravação do novo DVD do cantor. O cantor norte-americano Prince Royce participou do projeto cantando a música “Veneno”.

“O Buteco In Boston foi a realização de um sonho! Poder levar um festival que eu idealizei com tanta dedicação para outro público é uma sensação única”, escreveu o cantor nas redes sociais.

Wesley Safadão leva para o México o projeto “Weekend WS Cancún”, de 8 a 12 de outubro. Ele vai receber fãs e convidados em uma festa no resort Grand Oásis Cancún, que fica de frente para a praia. Participam dos shows a dupla Matheus e Kauan, Bell Marques, Marcelo Falcão e Eric Land.

O cantor sertanejo pop Bravana realiza a sua primeira turnê com sete shows nos Estados Unidos, de 5 de setembro a 14 de outubro. A maratona de shows chamada “Bravana USA Tour” passará por Miami, Pompano Beach, Myrtle Beach, Newark, Dambury e Boston.

“Sempre fui bem recebido nos Estados Unidos e tenho certeza de que, desta vez, a troca de energia com o público será ainda mais intensa. Por lá, a gente acaba se sentindo em casa, pois recebemos muitos fãs brasileiros em todas as apresentações”, disse o cantor.

Fora dos palcos desde o início da pandemia, Seu Jorge tem dois shows marcados com o cantor Alexandre Pires nas cidades de Guimarães e Lisboa, em Portugal, em outubro. Outro artista que planeja retomar shows é o DJ Alok, mas ele ainda não tem data marcada.

O ator e cantor Daniel Boaventura, que investe na carreira internacional, tem show marcado para 10 de novembro na casa de shows mais prestigiada do México, o Auditório Nacional. No ano passado, ele teve que adiar shows na casa devido à pandemia.