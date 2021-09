Chega nova função no WhatsApp que quem gosta de dar vácuo nas mensagens vai odiar

Quem costuma dar vácuo no WhatsApp vai odiar a nova função que chega no aplicativo. Uma atualização vai liberar a possibilidade de reagir as mensagens recebidas.

As imagens de como funcionará foram liberadas pelo WABetaInfo, especializado em antecipar recursos que vem para o mensageiro.

Um detalhe que chamou atenção é que a nova função é parecida com uma ferramenta disponível no Instagram e no Messenger, mas com um diferencial.

Como é possível observar abaixo, haverá sete opções de reações e qualquer emoji disponível em seu aparelho celular poderá usado.

Mas é bom lembrar que as reações não são anônimas. Ou seja, todos na conversa poderão ver quem reagiu a uma mensagem específica, em um grupo por exemplo.

A previsão é de que em breve o recurso seja lançado oficialmente tanto nas versões Android e iOS quanto também na versão Web e desktop.

Usuários que têm o WhatsApp Beta instalado e ativo no celular devem ser os primeiros que terão acesso a nova função.

Uma dica para não ficar para trás é manter o aplicativo sempre atualizado. Assim, você não perde nenhuma atualização.