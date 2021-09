Construtura fará grande seleção de funcionários no Sine Anápolis

O Sistema Nacional de Empregos (Sine) de Anápolis fará uma grande seleção de funcionários para trabalhar na RM2 Engenharia.

As entrevistas serão realizadas no início da tarde desta sexta-feira (10), com o objetivo de preencher as vagas disponíveis para os diversos cargos em aberto.

São eles: armador de estrutura de concreto, eletricista, carpinteiro, pedreiro, ajudante de obras, técnico em segurança do trabalho, almoxarife, técnico de controle do meio ambiente e engenheiro civil.

Dentre os requisitos mínimos, estão a necessidade de ser alfabetizado e também ter experiência na área de atuação em questão.

Os interessados precisam comparecer à unidade do Sine com antecendência para fazer o agendamento das entrevistas.

Ela está localizada na Avenida Senador José Lourenço Dias, 333, no Centro de Anápolis.

Os candidatos têm até às 17h desta quinta-feira (09) ou, no máximo, até a manhã de sexta-feira (10) para realizar o agendamento.

Documentos pessoais, currículo, carteira de trabalho e a carta de encaminhamento do Sine devem ser levados para a seleção.