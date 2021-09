Therapies Love Kids inova mais uma vez e passa ofertar ‘terapia domiciliar’ em Anápolis e Nerópolis

A terapia ABA nada mais é do que um ensino intensivo de habilidades para tornar mais independente as crianças diagnosticadas com Espectro Autista ou outros transtornos de desenvolvimento.

O método, que tem um amplo histórico de pesquisas e é considerado o mais eficaz para atender esse público, também é o mesmo utilizado nos tratamentos de pacientes da Therapies Love Kids, que tem unidades em Anápolis e em Nerópolis.

E dentre as opiniões dos neuropediatras, é maioria o entendimento de que, para um resultado ainda melhor, o protocolo ABA precisa ter a exigência de 20h semanais, incluindo nos períodos em que as crianças estão em casa e na escola.

Pensando nisso, a Therapies Love Kids optou por dar um “upgrade” na equipe e contratou duas novas profissionais que vão até a casa e a unidade de ensino dos pacientes para realização de uma análise.

Desta maneira, é possível realizar na clínica um atendimento ainda mais personalizado que resultará em ganhos de desenvolvimento significativos em todos os âmbitos da vida dos pequenos.

Através dessa iniciativa, a clínica espera ampliar ainda mais a oferta de ações que vão contribuir para que as crianças cresçam mais confiantes.

