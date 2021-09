Após ser chamado para fazer ‘aquilo’, homem mata e corta o pênis do amigo

Um caso bizarro ocorrido em Itanhaém, no litoral de São Paulo, vem repercutindo nas redes sociais.

Um homem, de 48 anos, foi preso na última quinta-feira (09) por matar e cortar o pênis do amigo.

O crime ocorreu em 28 de agosto e até agora ele era considerado foragido. Em depoimento, confessou o assassinato.

Aos investigadores, contou que os dois estavam usando cocaína em uma pousada e que cometeu o ato em um momento de descontrole.

Segundo o assassino, o amigo teria tirado totalmente a roupa e chamado ele, que se considera hétero, para fazer ‘aquilo’.

A vítima morreu com golpes de faca no tórax e no pescoço. O corpo foi abandonado na praia e órgão sexual decepado encontrado pela polícia dentro de uma panela na pousada onde ocorreu o crime.

O homem não deu explicação clara sobre o motivo de ter escondido o pênis lá dentro, mas reforçou às autoridades que gosta ‘mesmo é de mulheres’.

De acordo com a Polícia Civil, ele já possuía antecedentes criminais por diversos crimes e foi encaminhado à cadeia pública de Peruíbe.