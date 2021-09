Em Anápolis, mãe publica dura carta para motorista que matou o filho dela

Esta viralizando neste domingo (12), em Anápolis, a carta aberta de uma mãe ao motorista que, há um ano, teria atropelado e matado o filho dela na Avenida Ayrton Senna, no Parque Brasília, bairro da região Leste.

Matheus Machado Reis, que estava trabalhando no momento do acidente, tinha 19 anos e estava se preparando para iniciar o curso de direito.

No texto, a mãe do rapaz manifesta o luto e afirma que nunca perdoará o motorista e espera que um dia a ‘conta’ irá chegar para ele.

A mensagem também enfatiza a desumanidade do homem por ter fugido do local sem ao menos prestar socorro ao jovem, que carregava uma garota na garupa.

“Há exatamente um ano, o senhor o matou naquela conversão errada ali mesmo no Parque Brasília, o senhor não deve se lembrar, até porque largou ele lá, jogado, indo embora tranquilamente para sua casa, sem ao menos parar para ver o que havia ocorrido”, narrou.

“Mas esta carta aberta dedico ao senhor, que foi denunciado pelo Ministério Público por homicídio culposo, omissão de socorro e fuga do local . Crimes de transito não são acidentes!”, reforçou.

Relembre o caso

Matheus Machado Reis estava pilotando uma Honda CG na principal avenida do Parque Brasília, quando foi atingido pelo carro do homem, que fazia uma conversão indevida, na noite do dia 11 de setembro de 2020.

O jovem foi arremessado contra o poste e não sobreviveu aos ferimentos.

Já o motorista fugiu do local sem prestar socorro algum às vítimas.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas no local e os encaminharam ao Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA), mas apenas a garota resistiu.

Veja o vídeo