13 de setembro signo – a previsão do dia para Escorpião

Hora de construir maior estabilidade e segurança para o futuro e investir na construção de bases afetivas e materiais mais sólidas.

Essa é a previsão para Escorpião nesta segunda-feira, 13 de setembro. Semana de reflexões importantes. Não se iluda com aparências e propostas mirabolantes.

Um pouco de interiorização esclarecerá perspectivas, metas e posicionamentos. Responsabilidades com a família e escolhas aumentarão.

Os escorpianos são aqueles nascidos entre os dias 23 de outubro a 21 de novembro e os mais determinados do zodíaco, indo até as última consequências para alcançar o que desejam.

Donos de uma personalidade forte, os nativos desse signo tendem a ser pessoas bastante geniosas e meticulosas. Mas, principalmente teimosas.

Eles também contam com um gênio muito sexual e sedutor, mas preferem estar com alguém fixo do que com várias pessoas ao mesmo tempo.