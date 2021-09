Chega nova função no WhatsApp que há anos estava sendo esperada pelos usuários do mensageiro, que é o mais popular do Brasil.

Trata-se da possibilidade nativa de poder transcrever os áudios trocados em conversas efetuadas por meio do aplicativo.

O anúncio da novidade partiu do o WABetaInfo, especializado em adiantar os novos recursos que vão chegar no WhatsApp.

De acordo com o site, essa ferramenta revolucionária vai permitir o acesso aos conteúdos das gravações sem a necessidade de ouví-las.

Outro detalhe revelado pelo WABetaInfo se trata de a função não depender dos servidores do Facebook para funcionar.

Isso significa que todas as etapas se darão diretamente pelo celular com a ajuda do sistema de reconhecimento de fala do celular.

Mas por enquanto os testes estão sendo executados apenas para adeptos do WhatsApp Beta que têm sistema operacional iOS, do Iphone. No entanto, isso não significa que aqueles que dispõe de smartphones Android não terão acesso.

Devido a fase inicial em que se encontra a implementação deste recurso, não ainda previsão de quando ele ficará liberado para todos.

No entanto, caso você queira entrar na lista dos primeiros a recebê-lo, pode baixar o WhatsApp Beta para ficar por dentro de todas as novidades possíveis.

No Android, basta fazer a busca pelo aplicativo no Google Play com o termo “WhatsApp Beta” ao lado. Depois, só seguir o processo de adesão aceitando os termos de uso.

Já no iOS, tem que ter o aplicativo Test Flight instalado e depois pesquisar “WhatsApp Beta” para aderir a versão de testes do mensageiro.

Contudo, vale destacar que por serem experimentais nem sempre as novas funções são implementadas de imediato e ainda que elas podem ser canceladas sem aviso prévio.

Por fim, o WhatsApp lembra que a versão de testes do aplicativo pode apresentar instabilidades que a versão final não apresenta.