Homem morre atropelado em perímetro urbano da BR-153 em Anápolis

Atualizada às 21h54 com mais informações

A noite desta segunda-feira (13) foi de atropelamento seguido de morte no Km 430 da BR-153, na altura do Loteamento Guanabara, bairro do extremo da região Norte de Anápolis.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima é Ademir de Olinda.

Ele não tinha documentos e possivelmente estava bêbado quando foi atingido por uma Volkswagen Kombi.

O motorista do veículo foi submetido ao teste do bafômetro, que comprovou que ele não havia ingerido bebida alcoólica.

Uma ambulância de suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) chegou a ser acionada no local, mas só pôde confirmar o óbito.

Mais informações a qualquer momento.