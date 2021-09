Última chance para se inscrever em cursos gratuitos com quase 3 mil vagas em Anápolis

Está acabando o prazo para se inscrever em alguma das quase 3 mil vagas abertas para cursos de capacitação e qualificação em Anápolis.

Disponibilizadas pelo Colégio Técnológico do Estado de Goiás (COTEC), as 2.975 oportunidades estarão disponíveis até esta terça-feira (14), quando se finaliza o prazo de inscrição.

Os interessados em dar prosseguimento ao cadastro devem acessar o site da COTEC, clicando aqui.

As aulas serão ministradas na unidade de Anápolis, Governador Onofre Quinan, através do formato híbrido, com a mescla de aulas remotas e presenciais.

Vale ressaltar que 40% das vagas são destinadas à comunidade em geral, que já tenha concluído o ensino médio.

As outras 60%, por outro lado, são exclusivas para alunos advindos de escolas públicas, com renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio e/ou em situação de vulnerabilidade social.

Os cursos abrangem as mais diversas áreas, com diversas opções de especialização.

Foram disponibilizados dois editais, cada qual com um agrupamento específico de cursos listados para a inscrição.

Confira o edital para os cursos de qualificação.

Confira o edital para os cursos de capacitação.