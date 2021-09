Desodorante: você pode estar usando errado e até agora não percebeu

Você sabia que nos países orientais quase não se usa desodorante? Enquanto para nós é um item essencial, na Ásia não é muito necessário. Mas para nós que usamos desodorante diariamente, às vezes, cometemos alguns erros que passam despercebidos.

Hoje vamos apresentar para você alguns desses erros que você pode estar comentando. Mas que são fáceis de serem evitados para evitar momentos de constrangimento. Vamos lá:

Não diferencia desodorante de antitranspirante

Talvez isso pode te parecer um choque de realidade, mas desodorante e antitranspirante não são iguais! É necessário ler a embalagem e considerar a ação que deseja realizar antes de escolher um.

O antitranspirante, basicamente, bloqueia o processo de suor sem necessariamente assumir o odor. Enquanto isso, os desodorantes se concentram apenas em evitar o mau cheiro.

Se você tem pele sensível, o uso de um antitranspirante pode causar irritação, reações alérgicas ou danos à pele.

Usa dois produtos juntos

Pois bem, para que o desodorante funcione, deve-se aplicar na pele limpa e seca. Portanto, se você for no meio do dia e precisar retocar o desodorante, é melhor limpar a superfície do que aplicá-lo sobre o que sobrou do anterior.

Pode ser com um lenço úmido ou toalha, o ideal é retirar os restos do produto desde a primeira aplicação.

Mascara com perfume forte

Este é um erro comum! É natural acharmos as fragrâncias dos desodorantes um pouco fortes. Mas, preste atenção, se você usar perfume por cima do seu desodorante, para mascarar o cheiro forte, você pode gerar um efeito não muito desejado.

O perfume reage com a sua pele e o suor, dependendo do pH de cada um. Por isso, o ideal é usar um perfume ou um creme com fragrância mais sutil.

Uso exagerado

Este erro é uma faca de dois gumes, se você acha que seu desodorante não está funcionando como esperado, pode-se exagerar ao aplicar o produto. Mas isso pode ser um problema.

Quando você usa muito desodorante, ele se acumula e pode deixar manchas difíceis de remover. A única forma de saber se você está aplicando demais é se a região das axilas da roupa está dura ou com resíduos, mesmo após a lavagem.

Não usa à noite

É natural que durante a noite você também possa suar e gerar um mau cheiro. Alguns desses produtos até recomendam a aplicação durante a noite e não de manhã. Mas, o ideal, no final das contas, é usar da forma que você se sinta mais confortável.

Não muda o produto

Bom, se você usa o mesmo desodorante há muito tempo, pode sentir que ele não funciona mais como antes. Basicamente, o corpo muda e o que costumava ser útil não continuará necessariamente para sempre. Portanto, você deve estar aberto à ideia de que não poderá usar o mesmo para sempre.