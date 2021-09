Liberada a vacinação para adolescentes de 13 a 16 anos em Anápolis

A partir desta quarta-feira (15), todos os estudantes, entre 13 e 17 anos, da rede pública ou privada de ensino de Anápolis já podem se vacinar contra a Covid-19.

O novo avanço no calendário de vacinação foi confirmado pela Secretaria Municipal de Saúde (Semusa).

A imunização da faixa etária estava disponível anteriormente para os alunos portadores de comorbidades.

Agora, todas as pessoas com idades permitidas pelo Ministério da Saúde e também pela Anvisa já podem receber as doses na cidade.

O cadastro deve ser feito através do site vacina.anapolis.go.gov.br/cadastrar e a inscrição é validada conforme as listas enviadas pelas unidades de ensino.

Além dos adolescentes que serão contemplados com a primeira dose dos imunizantes, a ministração da segunda dose para aqueles que necessitam também estará sendo disponibilizada nesta quarta-feira (15).

Confira os pontos de vacinação a seguir.

Primeira dose

Pessoas com idade igual ou superior a 18 anos:

Arco-Íris (pedestres)

Bairro de Lourdes (pedestres)

Banco de Leite (pedestres)

Ginásio Internacional (drive-thru)

Adolescentes de 12 a 17 anos:

Antigo Cerest (pedestres)

UniEvangélica (pedestres)

Arco-Íris (pedestres)

Bairro de Lourdes (pedestres)

Ginásio Internacional (drive-thru)

Gestantes e puérperas:

Antigo Cerest (pedestres)

Segunda dose (para pessoas que tomaram a primeira dose em Anápolis)

AstraZeneca

JK (drive-thru)

CMTT (drive-thru)

Anexo Itamaraty (drive-thru)

Ginásio Internacional – parte interna (pedestres)

Pfizer

Anexo Itamaraty (drive-thru)

CMTT (drive-thru)

Bairro de Lourdes (pedestres)

UniEvangélica (pedestres)

Antigo Cerest (pedestres)

CoronaVac

JK (drive-thru)

Ginásio Internacional – parte interna (pedestres)

Banco de Leite (pedestres)