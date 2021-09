Abertas as inscrições para seleção do Detran com quase 80 vagas e salários de até mais de R$ 4 mil

Foram abertas, nesta quarta-feira (15), as inscrições para o processo seletivo que irá empregar 78 profissionais interessados em trabalhar no Departamento Estadual de Trânsito (Detran) do estado.

O prazo para cadastro seguirá aberto até o dia 24 de setembro e os interessados precisam se atentar ao valor da inscrição, que varia entre R$ 10 e R$ 25.

As oportunidades são para quase 10 cargos diferentes, sendo eles: apoio administrativo, arquiteto, contador, engenheiro civil, engenheiro eletricista, psicólogo, operador de equipamento de pintura, técnico em sinalização de trânsito e assistente técnico de trânsito.

As remunerações são diferentes para cada função e podem chegar a até R$ 4.665,82.

Todas as demais informações acerca das vagas e do processo seletivo em geral podem ser lidas no edital completo.

Tanto ele, quanto a aba para se inscrever, estão disponíveis no site da seleção, clicando aqui.