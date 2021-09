Vale a pena ou não fazer a ‘dieta do Neymar’ para perder os quilinhos a mais?

Após receber críticas sobre sua aparência física atual, Neymar adotou uma dieta plant based (baseada em plantas) para perder os quilinhos a mais ganhados durante a recuperação de uma lesão.

A dieta plant based é composta por alimentos integrais, minimamente processados e in natura, e se difere do veganismo, pois além da alimentação baseada em vegetais, os veganos se abstêm de consumir qualquer produto de origem animal que envolve algum tipo de exploração ou crueldade.

Todo mundo já sabe que os vegetais são a base para uma alimentação saudável. Mas como a dieta plant based contribuiu para essa perda de peso em tão pouco tempo?

Uma dieta sem carnes e lácteos possui um alto teor de fibras, o que contribui para o aumento da saciedade e o bom funcionamento do intestino. Além disso, retirando esses alimentos, a alimentação fica restrita em gorduras, diminuindo o valor calórico das refeições.

Com o alto desempenho dos jogadores o consumo de proteína se torna essencial. As leguminosas, por sua vez, cumprem muito bem esse papel, e não há nenhum prejuízo no rendimento desportivo do atleta.

Se você quer perder peso, vale a pena investir no aumento do consumo de frutas e vegetais, porém, para deixar a carne de lado é necessário o acompanhamento de um nutricionista para garantir a ingestão adequada de nutrientes de forma a não comprometer a sua saúde.

