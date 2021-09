Já estão presos os suspeitos de terem assassinado jovem a facadas em Anápolis

A madrugada desta quinta-feira (16) foi de intenso trabalho para a Polícia Militar e para o Grupo de Investigação de Homicídios (GIH), que conseguiram encontrar os suspeitos de matar Jânio Freitas Santos, de 29 anos.

Durante a noite de ontem (15), as equipes foram acionadas logo depois que o rapaz foi encontrado com marcas de violência e inconsciente, nas proximidades de uma academia, no Residencial do Cerrado, no extremo Sul de Anápolis.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) chegou a ser acionado, mas os ferimentos por arma branca eram muito graves e ele não resistiu.

Já na madrugada, os agentes receberam a denúncia de que um dos possíveis envolvidos, de 20 anos, estaria escondido na casa da avó. Por isso, as equipes se mobilizaram e foram até o endereço, onde o encontraram.

Lá, o suspeito confessou o crime e disse ter contado com a ajuda de um comparsa, de 17 anos. Os dois teriam saído juntos para beber e usar drogas, mas no caminho cruzaram com a vítima, entraram em uma discussão e o adolescente sacou um facão.

Foi neste momento que Jânio teria sido atingindo com vários golpes na barriga, no pescoço e na cabeça. Para “terminar” o ataque, o mais velho tomou a arma e desferiu outras facadas nas pernas da vítima.

Antes de fugir, a dupla ainda teria pego o celular do jovem e trocado por drogas.

Depois de dar a voz de prisão para o suspeito, os agentes conseguiram localizar o menor de idade que também teria tido participação no delito e o homem que ficou com o celular da vítima.

Todos foram encaminhados à Central de Flagrantes e estão à disposição da Justiça, sendo que os dois primeiros deverão responder por homicídio e furto e o último por receptação.