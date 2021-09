Baixa vazão em manancial deixa bairros de Anápolis sem água

A Saneago divulgou comunicado no início da tarde desta segunda-feira (20) para anunciar que bairros de Anápolis estão temporariamente desabastecidos.

De acordo com a companhia, o problema se dá em decorrência da baixa vazão no manancial Caldas, que abastece o Sistema DAIA, atualmente operado pela Codego.

Com objetivo de reforçar o abastecimento na região, a empresa afirma que está executando uma manutenção no centro de distribuição do Jardim das Américas.

Enquanto isso, os sistemas de integração estão abastecendo, através do Piancó, os setores atendidos pelos centros de reservação São João, Viviam Parque e Residencial Copacabana.

Os bairros desabastecidos são: Calixtolândia, Condomínio Sun Flower, Conjunto Raul Balduíno, Parque das Primaveras, Parque São João, Residencial Geovanni Braga, Residencial Itatiaia, Residencial Manoel Domingues, Residencial Pedro Ludovico, Residencial Victor Braga, São João, Setor Polocentro, Setor Sul Jamil Miguel (1ª etapa) e Vila Esperança.

Em tempo

No comunicado, a Saneago também pediu que a população faça uso consciente das reservas domiciliares e evitem desperdício. Isso porque este período de estiagem seria o pior dos últimos 100 anos e demanda mais cautela.