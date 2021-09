Confissões de uma garota excluída: 6 motivos para assistir o filme da Netflix

Para você que é fã de filmes nacionais, não faltam motivos para comemorar! A Netflix acaba de divulgar a data de lançamento de “Confissões de Uma Garota Excluída”. Assim, dia 22 de setembro já pode preparar a pipoca e o sofá e curtir essa nova produção nacional.

Paixão não correspondida, conflitos, família e muitos amigos envolvem a história de “Confissões de Uma Garota Excluída”, um filme totalmente brasileiro inspirado no livro de sucesso de Thalita Rebouças. Foi pensando nisso, que hoje trouxemos 6 motivos para você assistir ao filme. Vem com a gente!

Mas antes, que tal assistir ao trailer:

1. Elenco

A produção da Netflix dirigida por Bruno Garotti e com roteiro de Thalita Rebouças conta com grandes nomes no elenco, como Júlia Rabello, Stepan Nercessian, Rosane Gofman, Lucca Picon, Gabriel Lima, Marcus Bessa, Caio Cabral, Kiria Malheiros e Fernanda Concon.

2. Thalita Rebouças transformou livro em filme

Para quem não sabe, o filme “Confissões de uma Garota Excluída” é inspirado no best-seller de Thalita Rebouças. Além disso, a autora também é responsável pelo sucesso de “Pai em Dobro”, protagonizado por Maisa Silva.

3. Atrizes fizeram preparação de forma remota pela pandemia

Para se ter uma ideia, o anúncio do novo filme foi feito durante o festival TUDUM, em novembro de 2020, apresentado por Maisa. Como resultado, na ocasião, Klara Castanho, Júlia Rabello e Fernanda Concon disseram que tiveram que se preparar para as gravações durante a pandemia de forma remota.

4. O longa se passa no Rio de Janeiro

A princípio, o filme se passa no Rio de Janeiro. Isso significa, que leva para mais pessoas do mundo todo as belezas do nosso país. Além disso, a cultura e nosso estilo de vida.

5. Vida de adolescente

Basicamente, o longa conta a história de uma menina que, aos 16 anos, não se sente aceita na escola, nem em casa. À medida que os pais de Tetê, desempregados, precisam se mudar para a casa dos avós dela, a adolescente é obrigada a recomeçar em outro colégio. Assim, ela vai tentar de tudo para não sofrer bullying novamente e, quem sabe, fazer amigos e ter uma vida social.

6. Grandes desafios

O filme, por fim, mostra os conflitos da vida de uma adolescente, cheia de dúvidas, incertezas e desafios. Ao chegar na nova escola, as populares Valentina (Júlia Gomes) e Laís (Fernanda Concon) não vão facilitar. Mas os igualmente excluídos Davi (Gabriel Lima) e Zeca (Marcus Bessa) podem se tornar aliados. Aliás, eles podem até ajudar a abrir caminho para os crushes Erick (Lucca Picon) e Dudu (Caio Cabral).

Enquanto isso, em casa, a convivência com os pais e avós também não vai tornar a vida da protagonista muito fácil. O novo lar, as novas amizades, os crushes, as pressões, algumas situações esquisitas e o amor próprio se tornam desafios.

Quem aí está ansioso?