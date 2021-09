3ª temporada de Sex Education: resumo completo

Muito tempo se passou, desde que vimos Otis e seus amigos pela última vez. Entretanto, os fãs da série já podem vibrar novamente, pois a 3ª temporada de Sex Education chegou nesta sexta-feira (17)!

Foi pensando nisso que trouxemos informações oficiais que já foram publicadas sobre o futuro da série. Vem embarcar nessa conosco!

3ª temporada de Sex Education

A icônica série já tinha um cronograma para as gravações em 2020, tal como foi em 2019. Porém, houve um atraso por conta da pandemia da covid-19. Somente em setembro de 2020 que as gravações começaram e elas aconteceram até poucos dias atrás.

Pois bem, para os fãs da série, Inicialmente, iria estrear sua terceira temporada no dia 17 de janeiro. Entretanto, a grandiosa plataforma de streaming, Netflix, não conseguiu preparar a tempo a temporada. Agora, a Netflix confirmou que estreará a terceira temporada no dia 17 de setembro de 2021. Quem aí está ansioso?

Quem voltará nos novos episódios da 3ª temporada de Sex Education?

Chega de ladainha e vamos ao que interessa, Asa Butterfield interpreta Otis Milburn. Basicamente, um adolescente que dá conselhos sexuais a colegas, resultado de lições aprendidas com sua mãe terapeuta sexual, Jean (Gillian Anderson).

Para quem não lembra, na segunda temporada de Sex Education, Otis desenvolve um romance com Ola Nyman (Patricia Allison). Todavia continua pensando em seus sentimentos não correspondidos por Maeve Wiley (Emma Mackey). A segunda parte da série Netflix apresenta inúmeras subtramas românticas envolvendo personagens de diferentes raças e origens, incluindo Eric Effiong (Ncuti Gatwa), Adam Groff (Connor Swindells), Jackson Marchetti (Kedar Williams-Stirling), Aimee Gibbs (Aimee Lou Wood) , Lily Iglehart (Tanya Reynolds), o novo interesse amoroso de Otis, Ruby (Mimi Keene). Além de uma estudante de intercâmbio francês chamada Rahim (Sami Outalbali).

É esperado que grande parte, senão todo, este elenco regular retorne para a terceira temporada!

Estrelas chegam para a 3ª temporada de Sex Education

Para os ansiosos de plantão, saiba que Sex Education contará com algumas novidades interessantes na terceira temporada! Vamos começar com Jemima Kirke, que esteve na série Girls e agora interpretará a nova diretora do colégio, Hope. Aliás, ela chega para substituir o Diretor Groff, o exigente pai de Adam.

Enquanto isso, o ator Jason Isaacs irá interpretar Peter Groff, o irmão mais velho do diretor Groff. Para quem não lembra Isaacs é o personagem Lucius Malfoy na franquia Harry Potter.

Para completar, a atriz Dua Saleh viverá Cal, estudante não-binário que passa a estudar em Moordale.

Alerta spoiler: o que vai acontecer na 3ª temporada de Sex Education?

Você que assistiu a 2º temporada de Sex Education, deve lembrar que Otis permanece nervoso, como sempre, mas de fato perdeu a virgindade. Infelizmente, problemas pessoais não resolvidos levam a alguns colapsos públicos. O que significa que Otis não é visto como o parceiro romântico ideal por muitas de suas colegas. Em contrapartida, Maeve expressa seus sentimentos. Porém, tem muito a lidar com a recaída de drogas de sua mãe. Por fim, será que Otis e Maeve vão ficar juntos? Esta talvez seja a grande pergunta do terceiro ano.

Otis e Maeve

A grande novidade da terceira temporada de Sex Education é que Otis expressou seu crush por Maeve, por meio de uma gravação de áudio. Porém, ele não disse cara a cara. O único problema é que essa gravação não deverá chegar até Maeve, o que deverá distanciar o casal no início da temporada.

Agora, pasmem, sua mãe Jean está grávida! Inclusive, ela terá um cuidado especial com a comunicação. Porque, teve algumas conversas difíceis com o filho sobre o negócio secreto de aconselhamento sexual.

Enquanto isso, Adam adota uma abordagem mais direta, expressando sua admiração, em público, por Eric Effiong. Vale destacar que Ola superou Otis. E ela está formando um envolvimento amoroso com Lily.

Jackson também adota uma abordagem direta com a comunicação e diz à mãe que ele não quer mais nadar. Até Otis olha nos olhos do pai e expressa preocupações, esperando entender melhor por que sua educação nem sempre se traduz adequadamente em relacionamentos pessoais.

O curinga, a partir de agora, poderia ser um possível interesse de Ruby em Otis. Dessa forma, colocando-a em um pequeno confronto contra Maeve. Além disso, a terceira temporada de Sex Education na Netflix provavelmente embaralhará ainda mais as coisas e introduzirá novos personagens que podem ter mais sorte do que Rahim.

Vamos ficar de olho, mas e aí estão ansioso pela nova temporada?

Assista ao trailer da 3º temporada: