Chega nova função no WhatsApp que é essencial para quem tem conta na Netflix

O WhatsApp está com uma uma função nova que é essencial para quem tem conta na Netflix. É o Zapflix, bot que chegou para conversar com os usuários.

Com o recurso, é possível interagir com a inteligência artificial do serviço de streaming diretamente pelo aplicativo. Basta adicionar o número (11) 99653-5902 na lista de contatos.

“Aqui é o ZapFlix, o canal da Netflix no WhatsApp. Vai com calma comigo porque eu sou robô em treinamento”, diz o bot quando algum usuário manda mensagem.

O Zapflix foi pensado para fortalecer ainda mais os laços entre os assinantes e o streaming. O bot já disponibiliza, por exemplo, figurinhas de grande parte das séries, filmes e documentários disponíveis.

Além disso, tem também figurinhas gerais de expressões engraçadas, apaixonadas, de sustos, deboche, raiva, felicidade e até de safadezas.

Está previsto que em breve outros recursos sejam adicionados ao Zapflix, como, por exemplo, a possibilidade do bot selecionar e indicar conteúdos para os usuários assistirem na plataforma.

Se você estiver com dificuldades para salvar o número, basta clicar aqui para ser direcionado automaticamente e começar a conversar com ele.