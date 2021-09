Lutador reclama de dores de cabeça após evento de artes marciais e morre aos 22 anos

Começou a repercutir na terça-feira (21), nas redes sociais, a morte do lutador de MMA, Lucas Gabriel Peres, de 22 anos, registrada em Sarandi, no Paraná.

O jovem, segundo o G1, precisou receber ajuda médica depois que participou de um evento de artes marciais no município de Maringá e, ao sair de lá, começou a sentir fortes dores de cabeça.

O atleta ainda teria reclamado para o treinador do incomodo que sentia e chegou a tomar um medicamento para aliviar, mas a situação foi piorando gradativamente.

Inicialmente, ele foi levado por familiares para um hospital em Campo Mourão, mas como o quadro clínico dele se tornou cada vez mais crítico, as equipes médicas decidiram encaminhá-lo para o Hospital Metropolitano de Sarandi.

O óbito do rapaz foi constatado no último sábado (18) e o Instituto Médico Legal (IML) declarou na certidão que a causa foi um traumatismo craniano. No entanto, um laudo com mais detalhes ainda será providenciado pelo órgão.

Já a organização do evento preferiu não se manifestar por enquanto e alegou que está em contato com a família.