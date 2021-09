Caminhos da educação após a pandemia

O tempo perdido na Educação por conta da pandemia de Covid-19 precisa ser foco de atuação incisiva dos agentes políticos a partir desta segunda metade de 2021.

A imunização serviu como bálsamo para a segurança sanitária, bem como garantiu um sentimento de esperança, tão necessário para as demais áreas. Com a vacinação, Goiás pode, enfim, dar início à retomada das aulas presenciais.

Para isto, atuei em sintonia com o Governo de Goiás propondo emendas que foram atendidas a fim de promover reforma, ampliação e modernização de quase todas as unidades escolares em Anápolis, cujas obras já estão acontecendo.

Além disto, tivemos uma importante conquista: levantamos mais de R$ 1,8 para construção do Colégio Estadual Salvador Santos, no bairro Calixtolândia e mais de R$ 1,4 milhão para o novo prédio do Colégio Estadual General Curado, no bairro Munir Calixto.

Somente estas duas unidades vão garantir a abertura de quase 2 mil novas vagas para estudantes anapolinos. Além disto, os dois colégios representam a quebra de uma escrita: havia 20 anos que um colégio estadual não era construído e entregue aos anapolinos.

Nossa atuação na Assembleia Legislativa pela Educação parte da convicção de que somente através de um ensino de qualidade é possível transformar a sociedade.

A Educação liberta e oportuniza melhores expectativas para todos. Nosso esforço se soma a um Governo que investe na Educação como uma das ferramentas mais eficazes na geração de justiça social.

Ronaldo Caiado é defensor na prática destas políticas públicas. A mais recente prova disto foi a entrega do Colégio Militar Senador Onofre Quinan.

Conferir a participação da comunidade nesta agenda renova a nossa energia e a certeza de que estamos caminhando na direção correta.

Amilton Filho é advogado e deputado estadual pelo Solidariedade. Escreve às quintas-feiras. Siga-o no Instagram.

As ideias e opiniões expressas no artigo são de exclusiva responsabilidade do autor, não refletindo, necessariamente, as visões do Portal 6.