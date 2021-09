Homem de 34 anos é a mais nova vítima da Covid-19 em Anápolis

A Covid-19 foi responsável pela morte de mais um morador de Anápolis.

A Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) informou nesta sexta-feira (24), através do boletim diário, que um homem de 34 anos faleceu por complicações da doença.

O adulto perdeu a vida na quinta-feira (23) e teve a fatalidade confirmada pela pasta no informe de hoje (24).

No mesmo documento, a Semusa comunicou um total de 73 novas testagens positivas para o coronavírus.

Com isso, as estatísticas oficiais do município registraram a marca de 54.410 infectados desde o início da pandemia.

Sendo que um dos novos contaminados é um bebezinho de apenas 08 meses de idade.