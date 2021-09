O amigo que a gente é diz muito sobre o nosso próprio caráter

Você sabe o valor de uma amizade? Você sabe o valor de uma conexão com alguém relevante, alguém com conteúdo? Você sabe o valor de pessoas com quem você aprende o tempo todo estando ao lado?

Por outro ângulo, você é daqueles que acredita de primeira no que as pessoas falam para você? Você é daqueles que ficam de ouvidos atentos quando alguém se aproxima para falar mal dos outros? Você é o “ouvido” disponível para ouvir coisas ruins e fofocas? Você é daqueles que não têm nada a ver com a história, mas tem prazer em conhecer o assunto principalmente quando denigre outros? Você é daqueles que ficam horas nas redes sociais na busca de uma notícia destrutiva?

Se atentarmos a cada uma dessas perguntas, e sermos sinceros nas respostas, vamos perceber que é edificante caminhar ao lado de pessoas que não são fofoqueiras e têm projetos relevantes para o bem coletivo. Torço para que esses princípios se disseminem, a começar em mim, que estou como vereador, para toda população e para toda a classe política.

Finalizo deixando a citação de um provérbio para refletirmos: ” O ímpio dá atenção aos lábios maus; o mentiroso dá ouvidos à língua destruidora”.

José Fernandes é médico (ortopedista e legista) e bacharel em direito. Atualmente vereador em Anápolis pelo PSB. Escreve todas às sextas-feiras. Siga-o no Instagram.

