Pega Pega: resumo dos capítulos da semana de 27 de setembro a 2 de outubro

Se você acompanha fielmente “Pega Pega”, da TV Globo, e busca saber primeiro o que vai acontecer nos próximos capítulos, então você está no lugar certo! Hoje, o Portal 6 vai te dar um gostinho do que vem por aí na novela Pega Pega: resumo dos capítulos da semana do dia 27 de setembro a 2 de outubro. Confira:

Pega Pega: resumo dos capítulos

27/09 – Segunda-feira

Pois bem, na próxima segunda-feira, Malagueta orienta Agnaldo a dizer, em seu depoimento, que foi ele quem pichou as câmeras de segurança do hotel. Enquanto isso, Márcio nota que Bebeth está preocupada com a viagem que farão juntos. A medida que Agnaldo acaba confessando que pichou as câmeras, Antônia desconfia da possibilidade de ele estar protegendo alguém.

Por fim, Malagueta resgata as provas do acidente da ex-mulher de Eric. Júlio confirma que Agnaldo pichou as câmeras. Inclusive, Sabine revela a Pedrinho que tem uma doença crônica. Como consequência, Antônia e Domênico percebem que Agnaldo e Sandra Helena mentem em seu depoimento e concluem que existe uma quarta pessoa envolvida no assalto.

28/09 – Terça-feira

Já no outro capítulo, Cristóvão conta a Madalena que Sabine deu o quiosque para Dílson. Assim, Madalena avisa a Dílson que, se ele não devolver o quiosque, terá que sair de sua casa. Do outro lado, Douglas se surpreende quando Raquel diz que ele é pai de Gabriel.

No desenrolar do maior crime da novela, Malagueta pede ajuda a Maria Pia para incriminar Cíntia no roubo ao Carioca Palace. A medida que Arlete aceita o convite de Pedrinho para jantar. Por fim, Sandra Helena promete dar dinheiro a Mônica, caso encontre uma forma de fugir da cadeia. Antônia e Domênico recebem uma denúncia anônima sobre os dólares, vão até o hotel e levam Cíntia para a delegacia.

29/09 – Quarta-feira

Júlio deduz que foi Malagueta quem incriminou Cíntia, e o agride. Sandra Helena e Mônica passam mal. Júlio afirma a Antônia que Cíntia não roubou o hotel. Nelito dá um soco em Julio por causa de Cíntia. Antônia revela a Cíntia que não acredita em seu envolvimento no roubo. Cíntia diz que estava com Tânia na noite do roubo. Tânia chega para depor sobre a noite do roubo e diz que não lembra se estava ou não com Cíntia.

30/09 – Quinta-feira

Na quinta-feira, Tânia resiste, mas acaba depondo a favor de Cíntia. Pedrinho e Arlete passam a noite juntos. Cíntia, finalmente, é liberada da prisão pelo delegado Siqueira. Enquanto isso, o plano de fuga de Sandra Helena fracassa, ela recebe alta e é levada novamente para a prisão.

Pois bem, Cíntia pergunta a Júlio o nome da pessoa que a incriminou e, diante de seu silêncio, a menina pede ao garçom que não a procure mais. Logo, o delegado Siqueira entrega a Pedrinho os dólares que achou no carrinho da camareira. Do outro lado, a casa de Tereza e Borges pega fogo. Timóteo surpreende Mônica ao aparecer na enfermaria. Júlio tenta, por fim, gravar uma conversa com Malagueta sem que ele saiba, para incriminá-lo pelo roubo.

01/10 – Sexta-feira

A sexta-feira já começa quente! Timóteo tira Mônica da cadeia para ajudá-lo a roubar Malagueta. Pasmem: Júlio consegue gravar a fala de Malagueta sobre o roubo ao hotel. Logo, Expedito conta a Antônia que Mônica fugiu da cadeia.

Enquanto isso, Antônia pergunta a Evandro se ele sabe onde Mônica está. Júlio vê Arlete entrando no hotel e fica curioso para saber o que faz ali. Por fim, Borges reluta em aceitar a proposta de Eric para morar no hotel enquanto a casa não é reconstruída, mas acaba aceitando. Arlete se surpreende ao ver Júlio em seu táxi.

02/10 – Sábado

Por fim, Arlete despista Júlio sobre sua ida ao Carioca Palace. A medida que Cíntia desabafa com Nelito e conta que não quer mais saber de Júlio. Madalena aceita ajudar Dílson no quiosque. Enquanto isso, a herança de Dona Marieta é liberada, e a advogada consegue pagar a fiança de Sandra Helena. Júlio mostra, finalmente, a Malagueta a gravação que fez com sua declaração sobre a participação no roubo e avisa que irá denunciá-lo, caso insista em prejudicar Arlete.