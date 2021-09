Homem invade convento de Anápolis com facão, toca o terror em religiosa e padre e leva tiros

Portando um facão, um homem invadiu o Convento Nossa Senhora das Dores, na zona rural de Anápolis, e tocou terror na sexta-feira (24).

Em busca de dinheiro, ele ameaçou de morte uma religiosa e um padre. A Polícia Militar (PM) foi chamada até o local e conseguiu detê-lo.

Segundo a corporação, ninguém do convento ficou ferido. No entanto, o homem precisou ser controlado com tiros porque resistiu às ordens dos militares.

Os policiais solicitaram que ele largasse o facão, mas, assim como a religiosa e o padre, ouviram ameaças. O homem disse que iria usar a arma branca para cortar a cabeça dos policiais.

Baleado nas pernas, ainda tentou fugir e, após receber voz de prisão, foi encaminhado ao Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA) para receber cuidados médicos.

Com cinco pedras de crack nos bolsos e sem documentos, ele não quis revelar o nome verdadeiro na Delegacia-Geral. Todavia, foi autuado em flagrante pelos crimes de extorsão e resistência à prisão.

De acordo com a PM, há relatos dos moradores da região de Miranápolis, onde fica o convento, de que há mais de dois dias o infrator estava tentando invadir as propriedades rurais do local.