Qual a diferença entre água com gás e água tônica?

Você sabe a diferença entre água tônica e água com gás? Ok, elas não são a mesma coisa, tampouco são semelhantes. Por mais que apresentam a mesma aparência visual, esses dois tipos são fabricados de formas diferentes e servem para ser usados em contextos distintos.

Conheça agora a forma como são fabricadas e para que cada tipo de água serve na cozinha. Vem com a gente!

Água com gás

Basicamente, a composição da água com gás é a mesma em relação à água natural. A diferença entre uma e outra está no processo de gaseificação artificial, idêntico ao dos refrigerantes.

Dessa forma, o acréscimo de gás ocorre por meio da retirada do oxigênio presente no líquido e do acréscimo de gás carbônico em seu lugar. Assim, para absorver o gás carbônico, deve-se resfriá-la.

Embora muitas pessoas se refiram à água com gás de forma negativa, ela não apresenta nenhum risco à saúde. Muito pelo contrário! Ela pode contribuir para prevenção de doenças no estômago ou esôfago.

Assim como outra bebida, ela só faz mal se for consumida em quantidades exageradas.

A água com gás é capaz de deixar as papilas gustativas mais sensíveis ao sabor dos alimentos. Por isso, ela pode ser ingerida entre um prato e outro como forma de preparar o paladar para a degustação.

Além disso, ela pode substituir o leite, no preparo de pães e massas. Isso garante uma massa mais leve e esponjosa. Por fim, ela pode ser usada no preparo de frutos do mar e em outras receitas, por exemplo.

E a tônica?

Primeiramente, a água tônica é uma bebida preparada com água com gás, açúcar e hidrocloreto de quinino, um tipo de sal. Basicamente, é a presença do sal que diferencia ela dos refrigerantes. Ele também é responsável por dar à bebida aquele gosto amargo característico.

Vale dizer que a quantidade de hidrocloreto de quinino faz com que a bebida seja utilizada como remédio por conta de suas propriedades revigorantes.

A primeira receita com tônica de que se tem notícia foi feita na Índia. A mistura se tornou popular graças à presença de ingleses no país (a Índia era uma colônia inglesa). A fórmula foi levada para a Inglaterra e patenteada em Londres, em 1858.

No universo dos drinks preparados com gin, a tônica atua como grande coadjuvante. É importante que ela esteja gelada na hora de preparar o drink. Isso impede que o gelo derreta mais rápido e evita que a bebida fique aguada. Existem várias receitas de gin que você pode preparar utilizando essa água.