2ª temporada de Sangue e Água: O que esperar

Para os fãs da série ambientada nas imediações do Parkhurst College, uma prestigiosa escola para alunos de elite. Basicamente, “Sangue e Água” acompanha a vida de Puleng Khumalo (Ama Qamata). Enquanto ela planeja sua transferência para o colégio a fim de investigar o caso de sequestro da irmã mais velha, que desapareceu logo após o nascimento, há 17 anos.

Pois bem, a série Original sul-africana “Sangue e Água” (Blood & Water) conta com seis episódios desde seu lançamento. Para se ter uma ideia, a trama foi lançada durante a pandemia, em que todos estavam em casa. Logo tornou-se um sucesso na Netflix e conquistou fãs.

Com uma quantidade reduzida de capítulos, os fãs estão consumindo a história rapidamente e, consequentemente, se perguntando sobre uma continuação. Mas a grandiosa plataforma de streaming já comunicou que a segunda temporada chega dia 24 de setembro.

Para quem não sabe, a Netflix está investindo pesado em produções de países africanos que até agora tiveram poucas séries no catálogo e, por conta disso, ‘Sangue e Água’ irá ganhar novos episódios. Na segunda temporada, veremos Puleng e Fikile lidando com as consequências de seu confronto explosivo à medida que mais mistério e drama se desenrolam.

Assista ao trailer:

2º temporada de “Sangue e Água”

Para a tristeza dos fãs, a Netflix não deu muitas pistas do que vem por aí. Todavia, provavelmente, todo o elenco irá retornar. Logo, incluindo a atriz Ama Qamata, que faz sua estreia no mundo das séries, como a protagonista Puleng Khumalo.

Segundo o desfecho do último episódio, e que Puleng e Fikile descobrem que, na verdade, são irmãs, a 2ª temporada deverá focar nas consequências dessa descoberta e como isso irá afetar seu relacionamento.

Fora isso, descobriremos se Fikile e Chad encerraram seu relacionamento. Além disso, será que Puleng e KB vão longe? E Mark e Zama concordam em estar em um relacionamento com Chris? É esperado que tenha muitos conflitos e que seja um novo ciclo ainda mais intenso.

Fique de olho nos próximos dias, pois a série está para começar!