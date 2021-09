O status do Whatsapp tem apenas 139 caracteres e serve para a gente expressar sentimentos, crenças, vontades. Além disso, podemos usar para informar algum serviço de compra ou venda. Assim, mesmo com tão pouco espaço, dá para passar diferentes tipos de mensagem de como você está se sentindo para os seus contatos.

Por isso, hoje, o Portal 6 vai te apresentar 50 frases interessantes para colocar no status do WhatsApp. Vem com a gente!

Frases lindas para status do WhatsApp:

Imagine uma nova história para sua vida e acredite nela. Viver não é esperar a tempestade passar. É aprender a dançar na chuva. As dificuldades existem para separar o belo do extraordinário. Os abraços são a expressão humana da alma. Quando chover, busque pelo arco-íris. Quando escurecer, busque pelas estrelas. O amor tem maneiras eficientes de encontrar os nossos pontos mais fracos. Quando a gente acorda feliz sem saber o porquê… Calor no coração, sorriso de orelha a orelha, brilho nos olhos. Abrir a janela e agradecer: esse é o meu lema do dia. Só você poderia deixar meu dia ainda melhor!

Frases inspiradoras para status do WhatsApp:

Não espere pelo momento perfeito. Faça de cada momento a oportunidade perfeita. Vencedores não são pessoas que nunca falham, são pessoas que nunca desistem. Não se estresse com o que está fora do seu controle. Desça da cama com o pé direito. Sorria. Seja positivo. Há coisas lindas esperando por você hoje. Se for para desistir, desista de ser fraco. Comece com gratidão e termine com gratidão. Há muito para agradecer. Coragem, a vida gosta de pessoas destemidas. Fale que ama alguém hoje. Não brigue por bobagens, quando pode estar rindo por bobagens.

Frases de amor para status:

Para quem está vivendo uma paixão sem limites, não vai ser a falta de caracteres que vai lhe impedir de mostrar o seu amor para o mundo! O seu sorriso é a razão da minha felicidade. E no meu coração você estará para sempre, meu grande amor. Você era a parte que faltava para que o meu coração começasse a bater mais forte. Estar apaixonado é o melhor sentimento do mundo. Quando você sorri sem motivo e sabe quem é a razão disso. Amar você é uma das sortes da minha vida. Você mudou o jeito que eu vejo a vida. A medida do amor é amar sem medida. Lutar pelo amor é bom, mas alcançá-lo sem luta é melhor.

Frases criativas para colocar no status com indiretas:

Humildade não te faz melhor que ninguém, mas te faz diferente de muitos. Não é necessário vingança: as pessoas de coração ruim acabam se destruindo sozinhas. Sorte do dia: uma consciência leve. Algumas pessoas não entendem o significado de amizade. Quando você se sente bem melhor depois do fim… Alguns perdem tempo falando mal, enquanto você já seguiu. Das coisas que são para sempre: você não é uma delas. Quem aparece só quando precisa vai desaparecer quando você mais precisar. Queria apagar da minha memória algumas pessoas. Quando você percebe que precisa de um novo amor….

Frases de status para refletir: