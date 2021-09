Sem novas mortes, Anápolis teve apenas 34 casos de Covid-19 nas últimas 24h

Anápolis terminou mais um dia sem mortes decorrente da Covid-19. É o que mostra o mais recente boletim informativo da Secretária Municipal de Saúde (Semusa), divulgado no final da tarde deste domingo (26).

O documento mostrou, no entanto, que houve 34 novos casos de contaminação na cidade, número bastante baixo se comparado os que eram registrados no começo do ano.

Desde o início da pandemia, a Semusa já contabilizou quase 55 mil testes positivo para o novo coronavírus entre os moradores. Destes, uma média de 52 mil pessoas já foram curadas.

O número de vidas perdidas pela doença permanece em 1.629, conforme o painel da Covid mantido pela Prefeitura.

Desde o início da última semana, a plataforma não informa mais o número de pacientes internados, que em sua maioria estão em leitos mantidos pelo Governo de Goiás.