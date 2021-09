Brincadeira dá errado e homem de Anápolis é socorrido para hospital com corpo queimado

Uma brincadeira perigosa provocou um acidente e deixou um homem ferido, neste domingo (26), no Jardim Alexandrina, na região Norte de Anápolis.

Durante à tarde, o Corpo de Bombeiros foi acionado para ir até o bairro e, lá, encontrou um homem, de 40 anos, que apresentava várias queimaduras pelo corpo.

Testemunhas que estavam no local contaram para os militares que os machucados ocorreram depois que a vítima decidiu fazer uma brincadeira usando álcool e fogo.

Os detalhes do que ele fez com os materiais ainda são uma incógnita, mas o resultado foi queimaduras de 1º e 2º grau no abdômen, virilha e membros inferiores do homem.

Ele precisou ser levado pelos socorristas para o Hospital Municipal Jamel Cecílio para receber acompanhamento médico.