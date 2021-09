Concurso do TJGO tem edital publicado com 95 vagas

O concurso do TJGO (Tribunal de Justiça do Estado de Goiás) teve o edital publicado nesta segunda-feira (27) com 95 vagas e salários de até R$ 4.259,86, além de plano de carreira e benefícios.

46 são para Analista Judiciário – Área de Apoio Judiciário e Administrativo (que exige formação superior em qualquer área) e 49 para Analista Judiciário – Área Judiciária (que exige formação em direito).

O certame será acompanhado e fiscalizado pelo TJGO, por meio da Comissão de Seleção e Treinamento e realizado pelo Centro de Seleção (CS) da Universidade Federal de Goiás (UFG).

Concurso do TJGO – como fazer a inscrição

O prazo para começa no dia 28 de outubro e termina em 29 de novembro. Já as provas objetiva e discursiva ocorrem no dia 19 de dezembro.

As inscrições devem realizadas exclusivamente no endereço eletrônico https://www.cs.ufg.br/, no portal do candidato.

O valor da taxa de inscrição está de R$ 115 para o cargo de Analista Judiciário – Área de Apoio Judiciário e Administrativo e R$ 127,70 para o cargo de Analista Judiciário – Área Judiciária.

Para conferir e baixar o edital, clique aqui.

Histórico

O edital do concurso para servidoras e servidores do TJGO é o terceiro lançado pelo presidente do TJGO, desembargador Carlos França.

Também estão em andamento os concursos para juiz substituto e para os cartórios extrajudiciais. Os certames estão entre as metas da atual gestão.

“A entrega de uma prestação judicial cada vez mais célere é a prioridade da nossa gestão e, para isso, as magistradas e magistrados precisam do valoroso trabalho desempenhado por servidoras e servidores”, destacou o presidente

“Por isso, além do concurso para a magistratura, atuamos para lançamento do edital desse importante concurso, para que, em breve, possamos ter uma relevante força de trabalho para ajudar ainda mais na melhoria da prestação jurisdicional do Judiciário goiano”, completou.

O presidente Carlos França manifestou, ainda, agradecimentos “a todos aqueles que colaboraram para que tudo fosse organizado e o edital do concurso pudesse sair na data de hoje”.

“Em especial os membros e a secretária da Comissão de Seleção e Treinamento, na pessoa da desembargadora Beatriz Figueiredo Franco, presidente daquela Comissão, e o diretor-geral do TJGO, Rodrigo Leandro da Silva, e sua equipe”.