527 famílias de Santa Terezinha são contempladas com cartões do Programa Mães de Goiás

O Programa Mães de Goiás entregou 527 cartões às beneficiárias nesta quarta-feira (29). A primeira-dama Gracinha Caiado foi a porta-voz do Estado na cerimônia de entrega.

A ação faz parte da meta de contemplar 40 municípios em setembro com o auxílio, distribuindo um total de 11.760 cartões.

O benefício concedido é de R$ 250 mensais para custear itens básicos de alimentação e medicamentos para crianças até seis anos de idade.

Segundo o governo estadual, o objetivo do Programa Mães de Goiás é garantir a qualidade de vida, promover segurança alimentar, fomentar o comércio local e assegurar a permanência de crianças na escola.

A prefeita de Santa Terezinha de Goiás, Karla Moreira, destacou o diferencial do Mães de Goiás para a complementação de renda. “Esse cartão vai beneficiar as mães que, às vezes, ainda não têm condições de deixar os filhos em casa para ir trabalhar”, afirmou.

De acordo com o planejamento da Secretaria de Desenvolvimento Social (Seds), o Mães de Goiás incluirá mensalmente 10 mil beneficiárias, até chegar ao número total de 100 mil.

O período de permanência no Mães de Goiás será de 12 meses, prorrogável até 36 meses.

Para ter direito ao benefício, as mães devem estar cadastradas no Cadastro Único do Governo Federal (CadÚnico) e manter a carteira de vacinação dos filhos atualizada, atendendo aos critérios do Ministério da Saúde.

No caso de gestantes, é necessário realizar um acompanhamento médico no período pré-natal e também aos primeiros seis meses de vida da criança.